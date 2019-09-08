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18:28   8 Сентября 2019
Россия

Киноманы Петербурга посмотрят девятый фильм Тарантино в «Ленинград Центре»

Киноманы Петербурга посмотрят девятый фильм Тарантино в «Ленинград Центре»

Представитель «Ленинград Центра» сообщил, что петербургские киноманы посмотрят девятый фильм американского кинорежиссера Квентина Тарантино на большом экране шоу-пространства. По его словам, «Ленинград Центр» продает билеты на кинопоказ «Однажды… в Голливуде» — один из самых обсуждаемых фильмов последних месяцев.

Зрители «Ленинград Центра» в воскресенье, 8 сентября, увидят фильм, премьера которого состоялась на Международном Каннском кинофестивале 2019, на английском языке с русскими субтитрами. Действие «Однажды… в Голливуде» разворачивается в 1969 году. Фильм повествует о череде событий на закате «золотого века» Голливуда.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Петербурге проходит единый день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Голосование продлится до 20:00. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #кино

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