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Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

 Вышинский вылетает из Киева в Москву

Вышинский вылетает из Киева в Москву
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

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10:31   7 Сентября 2019
Россия

Вышинский вылетает из Киева в Москву

Вышинский вылетает из Киева в Москву

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в субботу, 7 сентября, сообщил, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого украинский суд освободил в конце августа, вылетает из Киева в Москву. По его словам, пожелали хорошего полета и мягкой посадки в Москве.

«Ждем с нетерпением», — резюмировал Дмитрий Киселев.

В мае 2018 года Украина обвинила Вышинского в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Россиянину грозило до 15 лет тюремного заключения. Суд восемь раз продлевал Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Российский лидер Владимир Путин назвал беспрецедентной ситуацию. По его словам, журналиста арестовали за прямую профессиональную деятельность. Москва направляла Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Вышинский называл ложью и манипуляцией обвинения. По его словам, украинская служба безопасности ни разу не предъявила ему претензий за время работы главным редактором. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировали на 16 сентября.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #общество #вышинский

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