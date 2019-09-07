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Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

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Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

 Вышинский вылетает из Киева в Москву

Вышинский вылетает из Киева в Москву
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев
Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43 человек

Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43 человек
10:45   7 Сентября 2019
Россия

Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

Два автобуса выехали из столичного СИЗО «Лефортово»: вероятно, в них везут освобожденных по договоренности Москвы и Киева украинских военных, нарушивших ранее морскую границу России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В пятницу 5 сентября президент РФ Владимир Путин сообщал, что обмен пленными между российской и украинской сторонами будет «достаточно крупным, масштабным». Hешение по конкретным людям «достаточно сложно было принимать», отметил президент, но процесс переговоров по обмену подходит к финалу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского в ближайшие дни не планируется.

Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

На встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком глава РФ подчеркнул, что тот конвертирует добрые взаимоотношения в «конкретные гуманитарные акции» по обмену заключенными. Путин обсудил с ним судьбу фигурантов уголовных дел Станислава Клыха и Николая Карпюка — президент РФ заявил, что Москва имеет по этим заключенным «особую позицию». Напомним, Клых и Карпюк обвиняются в убийстве и покушение на убийство военнослужащих ВС РФ в Чечне в 1994–1995 годах.

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Автор: Тимофей Булочкин
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