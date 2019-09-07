Освобожденных украинских военных вывезли из московского СИЗО, пишут СМИ

Два автобуса выехали из столичного СИЗО «Лефортово»: вероятно, в них везут освобожденных по договоренности Москвы и Киева украинских военных, нарушивших ранее морскую границу России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В пятницу 5 сентября президент РФ Владимир Путин сообщал, что обмен пленными между российской и украинской сторонами будет «достаточно крупным, масштабным». Hешение по конкретным людям «достаточно сложно было принимать», отметил президент, но процесс переговоров по обмену подходит к финалу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского в ближайшие дни не планируется.

На встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком глава РФ подчеркнул, что тот конвертирует добрые взаимоотношения в «конкретные гуманитарные акции» по обмену заключенными. Путин обсудил с ним судьбу фигурантов уголовных дел Станислава Клыха и Николая Карпюка — президент РФ заявил, что Москва имеет по этим заключенным «особую позицию». Напомним, Клых и Карпюк обвиняются в убийстве и покушение на убийство военнослужащих ВС РФ в Чечне в 1994–1995 годах.