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10:06   7 Сентября 2019
Россия

Водитель спас пассажиров из горящего автобуса в Казани

Водитель спас пассажиров из горящего автобуса в Казани

Представитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана сообщил, что в Казани водитель автобуса, который загорелся на ходу, спас всех пассажиров. По его словам, подъехав к остановке на улице Карла Маркса, водитель увидел в зеркале, что началось возгорание.

Остановился и вместе с кондуктором вывел пассажиров, достал огнетушитель и потушил пламя. В автобусе замкнуло электропроводку, поэтому он загорелся. Отреагировал водитель моментально, потому что проходил инструктаж и участвовал в учениях по пожарной безопасности.

По его словам пассажиры вели себя спокойно и без проблем эвакуировались. Кондуктор помог высадить пожилого человека. Водитель работает в ПАТП-2.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#татарстан #автобус #видео #казань #общество

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