Кассы на 12 станциях московского метро теперь работают с пяти утра

Кассы на 12 станциях столичного метро теперь открывают на полчаса раньше​​​, поэтому пассажиры могут купить или пополнить проездной билет с пяти утра по московскому времени. Столичная подземка открывает двери для пассажиров в 05.30, а до нововведения все кассы начинали работать в это же время.

В пять утра купить или пополнить проездной билет можно на станциях «Домодедовская», «Славянский бульвар», «Жулебино», «Зябликово», «Митино» и другие. Многие пассажиры приезжают к станциям, расположенным рядом с железнодорожными вокзалами или входящими в состав транспортно-пересадочных узлов, за 20–30 минут до открытия станций.

Людей нельзя пустить в вестибюли, потому что в это время станции готовят к открытию, но кассы, которые выходят на улицу, и в подуличных переходах, могут открываться раньше. Так пассажиры заранее купят проездной билет и сэкономят время, а с открытием метро сразу отправятся в путь.