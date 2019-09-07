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Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

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9:26   7 Сентября 2019
Весь мир

Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

Китайские власти в ходе телефонных переговоров предложили высокопоставленным торговым представителями США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров, передает издание Politico со ссылкой на источники. 

Ранее вице-премьер КНР Лю Хэ поговорил по телефону с американскими министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. По его словам, условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября​​​.

По информации Politico, возможно, предложение Пекина реализуют только при условии ослабления Вашингтоном экспортных ограничений для китайской компании Huawei или отсрочки повышения тарифов товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон с 1 сентября повысит пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на десять процентов, как запланировали ранее, а на 15 процентов, а повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25 процентов, а 30.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #китай #сельхозпродукция

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