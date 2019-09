Китай готов закупить немного американской сельхозпродукции

Китайские власти в ходе телефонных переговоров предложили высокопоставленным торговым представителями США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров, передает издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее вице-премьер КНР Лю Хэ поговорил по телефону с американскими министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. По его словам, условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября​​​.

По информации Politico, возможно, предложение Пекина реализуют только при условии ослабления Вашингтоном экспортных ограничений для китайской компании Huawei или отсрочки повышения тарифов товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон с 1 сентября повысит пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на десять процентов, как запланировали ранее, а на 15 процентов, а повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25 процентов, а 30.

