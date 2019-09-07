Четыре человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Бурятии

ДТП с участием полицейской автомашины и иномарки Toyota Aristo произошло на трассе в Иволгинском районе Бурятии, четыре человека пострадали, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

По информации пресс-службы, авария произошла в пятницу примерно в 17.00 (12.00 по московскому времени).

«Водитель служебной автомашины, следуя по автодороге Иволгинск – Каленово, в трех километрах от с. Иволгинск не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota Aristo под управлением 48-летнего гражданина», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате инцидента двое сотрудников полиции и 59-летний мужчина, находившиеся в салоне служебного транспорта, а также водитель тойоты получили травмы различной степени тяжести и отправлены в больницы.

Известно, что полицейские были при исполнении служебных обязанностей в трезвом состоянии. По факту ДТП в МВД Бурятии идет проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.