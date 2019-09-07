Уровень отношений между Пекином и Вашингтоном упал до «точки замерзания»

Уровень американско-китайских отношений упал до «точки замерзания», сказал председатель Национального комитета США по отношениям с Китаем Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.

Он заявил, что это «наихудшая ситуация», свидетелем которой ему когда-либо доводилось быть, добавив при этом, что несмотря на «краткосрочные проблемы» оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы.

«И в Шанхае, и в Нью-Йорке матери одинаково беспокоятся о будущем своих детей, и точно так же, как и наши народы, наши страны смогут найти пути и возможности, чтобы вместе прикладывать усилия для совместной борьбы с настоящими вызовами...» — подчеркнул он.

В числе вызовов он перечислил терроризм, климатические изменения, экономические кризисы, инфекционные болезни.