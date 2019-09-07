Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах

Минимум четверо были ранены при взрыве, раздавшемся субботним утром в городе Исулан, столице южной провинции Султан-Кударат, передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на местную полицию.

Как гласит заявление главы полиции Исулана, взрывное устройство, изготовленное кустарным способом, сдетонировало на стоянке для мотоциклов возле городского рынка.

Правоохранительные органы начали расследование. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за преступление.