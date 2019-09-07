Немецкий политик рассказал о вреде для ФРГ российских контрсанкций

Ответные меры Москвы на антироссийские санкции ЕС причиняют серьезный вред ФРГ, заявил в интервью газете Rheinische Post глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

«Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией», — ответил политик на вопрос о перспективе ослабления санкций.

Он добавил, что у восточной Германии с Россией сложились более прочные связи, чем у западной части страны.

Моринг отметил, что санкции Евросоюза в отношении РФ не оказывают существенного влияния на немецкую экономику, в то время как ответные санкции России против Германии наносят максимальный ущерб, конкретно — в области сельского хозяйства.