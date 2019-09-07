Китай может купить у США небольшое количество сельхозпродукции

Руководство КНР во время телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложило приобрести у Штатов небольшое количество сельхозпродукции, пишет газета Politico.

По информации издания, это может произойти в ответ на ослабление экспортных ограничений для китайской корпорации Huawei, а также отсрочка повышения с 25 до 30 % пошлин на продукцию из КНР стоимостью 250 миллиардов долларов, намеченного на 1 октября.

Также сообщается, что в зависимости от успеха переговоров, американский лидер Дональд Трамп также может перенести ввод дополнительных пошлин с 15 декабря.