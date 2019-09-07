Болтон заявил, что США не смягчат антииранские санкции, пока Тегеран не перестанет лгать

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в пятницу в Twitter, что США не будут ослаблять антииранские санкции, пока Тегеран не прекратит лгать и распространять террор.

«Все, кто говорил, что [отпущенный властями Гибралтара танкер] Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим Асада, чем заботиться о собственном народе», — напомнил он.

По информации интернет-портала Middle East Eye, 5 сентября иранский танкер Adrian Darya 1 выгрузил в порту Сирии находившуюся на его борту нефть.

Ранее это судно называлось Grace 1, 4 июля власти Гибралтара задержали танкер, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в доставке нефти в САР в обход санкционного режима. Позднее, 15 августа судно было освобождено и сменило название на Adrian Darya 1.

Вашингтон внес судно в санкционный список.