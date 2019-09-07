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Болтон заявил, что США не смягчат антииранские санкции, пока Тегеран не перестанет лгать
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 Болтон заявил, что США не смягчат антииранские санкции, пока Тегеран не перестанет лгать

Болтон заявил, что США не смягчат антииранские санкции, пока Тегеран не перестанет лгать
4:44   7 Сентября 2019
Весь мир

Болтон заявил, что США не смягчат антииранские санкции, пока Тегеран не перестанет лгать

Болтон заявил, что США не смягчат антииранские санкции, пока Тегеран не перестанет лгать

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в пятницу в Twitter, что США не будут ослаблять антииранские санкции, пока Тегеран не прекратит лгать и распространять террор.

«Все, кто говорил, что [отпущенный властями Гибралтара танкер] Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим Асада, чем заботиться о собственном народе», — напомнил он.

По информации интернет-портала Middle East Eye, 5 сентября иранский танкер Adrian Darya 1 выгрузил в порту Сирии находившуюся на его борту нефть.

Ранее это судно называлось Grace 1, 4 июля власти Гибралтара задержали танкер, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в доставке нефти в САР в обход санкционного режима. Позднее, 15 августа судно было освобождено и сменило название на Adrian Darya 1.

Вашингтон внес судно в санкционный список.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #танкер #болтон

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