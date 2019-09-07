Мадуро выдвинул условие для возобновления переговоров с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти не возобновят диалог с оппозицией, пока она не сообщит свое мнение о принадлежности спорной территории у реки Эссекибо.

Ранее Генпрокуратура Венесуэлы завела уголовное дело против лидера оппозиции Хуана Гуаидо по обвинению его в идее отказаться от данной территории в пользу Гайаны.

«Я дал указание [министру связи и информации] Хорхе Родригесу попросить лидеров оппозиции как можно скорее выступить с однозначным заявлением относительно Эссекибо. Или они скорректируют свою позицию или они нас больше не увидят», — произнес он во время выступления, трансляция которого велась в Twitter.

Ранее в пятницу Гуаидо заявил, что власти путем заведения дела в его отношении хотят отвлечь внимание общества, подчеркнув, что считает спорную территорию у реки Эссекибо венесуэльской.