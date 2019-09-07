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США не намерены приобретать российские гиперзвуковые ракеты

США не намерены приобретать российские гиперзвуковые ракеты

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3:18   7 Сентября 2019
Весь мир

США не намерены приобретать российские гиперзвуковые ракеты

США не намерены приобретать российские гиперзвуковые ракеты

Вашингтон не намерен приобретать российские гиперзвуковые ракеты, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель Белого дома.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пленарной сессии ВЭФ рассказал, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у РФ сверхзвуковое оружие, в том числе гиперзвуковые ударные комплексы.

Представитель американской администрации заявил по поводу этих слов Путина, что у Штатов «немного причин» рассматривать вопрос приобретения ракет у России, так как США имеют в этой сфере преимущество перед Россией.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #путин #трамп #ракеты

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