США не намерены приобретать российские гиперзвуковые ракеты

Вашингтон не намерен приобретать российские гиперзвуковые ракеты, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель Белого дома.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пленарной сессии ВЭФ рассказал, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у РФ сверхзвуковое оружие, в том числе гиперзвуковые ударные комплексы.

Представитель американской администрации заявил по поводу этих слов Путина, что у Штатов «немного причин» рассматривать вопрос приобретения ракет у России, так как США имеют в этой сфере преимущество перед Россией.