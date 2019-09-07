Российские дипломаты проверяют данные о гибели россиянки при пожаре на судне в Калифорнии

Российское посольство обратилось в Госдепартамент США с запросом по поводу вероятной гибели уроженки РФ Юлии Крашенной во время пожара на борту туристического судна в Калифорнии, сообщается в заявлении дипломатов в Twitter.

«Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства», — уточняется в твите посольства РФ.

Напомним, имя девушки находилось в списке жертв пожара на борту туристического судна для дайверов Conception. Крашенная работала менеджером в компании SpiralLinks, что подтверждает ее профиль в соцсети LinkedIn. Компания подтвердила нескольким СМИ, что Юлия является их сотрудницей.

Судно Conception загорелось и затонуло в понедельник неподалеку от острова Санта-Крус во время трехдневной экскурсии для дайверов, на борту были 39 человек. Пятеро членов экипажа спрыгнули с палубы горящего корабля, их удалось эвакуировать, остальные 34 человека — пассажиры и один член экипажа — погибли.