Американский профессор заявил, что США утрачивают имперские амбиции

США c приходом к власти Дональда Трампа отказываются от имперских амбиций и утрачивают репутацию надежного партнера для других стран — участников НАТО, становясь «увядающей» сверхдержавой, пишет в материале для журнала Foreign Policy американский профессор Азим Ибрагим.

Как пишет эксперт, Трамп на посту президента принялся претворять в жизнь свое видение нового мира, и, по мнению Ибрагима, в этих обстоятельствах Штаты больше не хотят быть «мировым жандармом». Североатлантический альянс объявляется бесполезным, а политическая нестабильность становится инструментом для получения контрибуций и торговых уступок от партнеров.

Профессор считает, что теперь европейские лидеры думают, как действовать в мире с возрождающейся империей на востоке и увядающей недружественной сверхдержавой на западе.

«В таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия», — заявил Ибрагим.

Он пишет, что администрация США не намерена продолжать платить за свою империю и считает, что настало время «заработать на строении, созданном предыдущими поколениями, даже если — или, возможно, особенно если — в процессе это приведет к его разрушению».