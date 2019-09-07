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2:21   7 Сентября 2019
Весь мир

Американский профессор заявил, что США утрачивают имперские амбиции

Американский профессор заявил, что США утрачивают имперские амбиции

США c приходом к власти Дональда Трампа отказываются от имперских амбиций и утрачивают репутацию надежного партнера для других стран — участников НАТО, становясь «увядающей» сверхдержавой, пишет в материале для журнала Foreign Policy американский профессор Азим Ибрагим.

Как пишет эксперт, Трамп на посту президента принялся претворять в жизнь свое видение нового мира, и, по мнению Ибрагима, в этих обстоятельствах Штаты больше не хотят быть «мировым жандармом». Североатлантический альянс объявляется бесполезным, а политическая нестабильность становится инструментом для получения контрибуций и торговых уступок от партнеров.

 

Профессор считает, что теперь европейские лидеры думают, как действовать в мире с возрождающейся империей на востоке и увядающей недружественной сверхдержавой на западе.

«В таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия», — заявил Ибрагим.

Он пишет, что администрация США не намерена продолжать платить за свою империю и считает, что настало время «заработать на строении, созданном предыдущими поколениями, даже если — или, возможно, особенно если — в процессе это приведет к его разрушению».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #нато

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