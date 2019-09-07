Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

Российский робот «Федор» вернулся на Землю с МКС на корабле «Союз МС-14», рассказали в Twitter Роскосмоса.

Робота отправили на околоземную орбиту 22 августа, спустя пять суток «Союз» со второй попытки состыковался с МКС, и 6 сентября корабль покинул станцию и ушел с орбиты.

Посадка произошла в 00.32 по московскому времени в казахстанской степи, все операции прошли в штатном режиме и завершились успешно.