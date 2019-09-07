Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

 Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики

Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев
Госдепартамент напомнил, что при Мугабе в Зимбабве нарушались права человека

Госдепартамент напомнил, что при Мугабе в Зимбабве нарушались права человека

 Сигнал воздушной тревоги раздался на границе Израиля с сектором Газа

Сигнал воздушной тревоги раздался на границе Израиля с сектором Газа
Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

 Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики

Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев
Госдепартамент напомнил, что при Мугабе в Зимбабве нарушались права человека

Госдепартамент напомнил, что при Мугабе в Зимбабве нарушались права человека

 Сигнал воздушной тревоги раздался на границе Израиля с сектором Газа

Сигнал воздушной тревоги раздался на границе Израиля с сектором Газа
1:40   7 Сентября 2019
Россия

Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане

Российский робот «Федор» вернулся на Землю с МКС на корабле «Союз МС-14», рассказали в Twitter Роскосмоса.

Робота отправили на околоземную орбиту 22 августа, спустя пять суток «Союз» со второй попытки состыковался с МКС, и 6 сентября корабль покинул станцию и ушел с орбиты.

Посадка произошла в 00.32 по московскому времени в казахстанской степи, все операции прошли в штатном режиме и завершились успешно.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#космос #робот федор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...