Робот «Федор» успешно приземлился в Казахстане
Российский робот «Федор» вернулся на Землю с МКС на корабле «Союз МС-14», рассказали в Twitter Роскосмоса.
Робота отправили на околоземную орбиту 22 августа, спустя пять суток «Союз» со второй попытки состыковался с МКС, и 6 сентября корабль покинул станцию и ушел с орбиты.
Посадка произошла в 00.32 по московскому времени в казахстанской степи, все операции прошли в штатном режиме и завершились успешно.
Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме! pic.twitter.com/kaWEputuKi— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019