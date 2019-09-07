Госдепартамент напомнил, что при Мугабе в Зимбабве нарушались права человека

Госдепартамент США напомнил в связи со смертью экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе о несоблюдении прав человека и обнищании граждан в годы его пребывания у власти в африканской стране. Об этом говорится в пятницу в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

«Мы выражаем соболезнования тем, кто скорбит в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, — сообщается в заявлении. — Мугабе помог освободить Зимбабве, но нарушение им прав человека и плохое управление экономикой привели к обнищанию миллионов, предательстве их надежд».

Глава пресс-службы Госдепартамента подчеркнула, что Штаты будут и впредь «поддерживать стремление народа Зимбабве к лучшему будущему и процветанию».

Напомним, в пятницу, 6 сентября, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в больнице в Сингапуре в возрасте 95 лет. Он находился на посту главы государства 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах занимал должность премьер-министра). В 2017 году Мугабе сместили с президентского поста из-за конфликта с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой.