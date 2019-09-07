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0:15   7 Сентября 2019
Весь мир

Один человек погиб при пожаре на судне с российским экипажем в Германии

Один человек погиб при пожаре на судне с российским экипажем в Германии

Один член экипажа погиб и двое получили серьезные ожоги в результате пожара на грузовом судне Kelly на немецкой Эльбе, на борту находились 11 граждан РФ и два украинца, передает в пятницу агентство dpa.

По данным агентства, возгорание произошло в машинном отделении в ходе следования порожнего судна из нидерландского Роттердама в российский Калининград через немецкую федеральную землю Нижняя Саксония в фарватере реки Эльба.

Сообщается, что пострадавших отправили на двух вертолетах в больницу в Гамбург. Спасатели ликвидировали огонь.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #германия #россияне #судно

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