Один человек погиб при пожаре на судне с российским экипажем в Германии
Один член экипажа погиб и двое получили серьезные ожоги в результате пожара на грузовом судне Kelly на немецкой Эльбе, на борту находились 11 граждан РФ и два украинца, передает в пятницу агентство dpa.
По данным агентства, возгорание произошло в машинном отделении в ходе следования порожнего судна из нидерландского Роттердама в российский Калининград через немецкую федеральную землю Нижняя Саксония в фарватере реки Эльба.
Сообщается, что пострадавших отправили на двух вертолетах в больницу в Гамбург. Спасатели ликвидировали огонь.