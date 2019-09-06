Политолог назвал «мразотным утверждением» слова Навального о нападении на Памфилову

Политолог Алексей Мухин назвал «мразотным утверждением» твит блогера Алексея Навального, в котором он высмеял нападение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и заявил, что это выдумка, сообщает на своем сайте телеканал Рен-ТВ.

Мухин написал в Twitter, что это «мразотное утверждение» как для человека, который лично не раз подвергался нападениям и понимает, что это такое, так и в целом для мужчины.

Напомним, ранее неизвестный злоумышленник проник в дом главы ЦИК в городе Истра в Московской области в ночь на 6 сентября. Проснувшись посреди ночи, Памфилова спустилась на первый этаж и столкнулась с преступником. Женщина попыталась сопротивляться, но нападавший достал электрошокер, а также нанес несколько ударов в живот.