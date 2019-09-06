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23:01   6 Сентября 2019
Россия

Путин позвонил Памфиловой и выразил поддержку после нападения

Путин позвонил Памфиловой и выразил поддержку после нападения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в телефонном разговоре поддержал главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, которая стала жертвой нападения, и выразил надежду, что правоохранители максимально быстро задержат злоумышленника.

Напомним, нападение произошло в доме Памфиловой в подмосковной Истре в ночь на 6 сентября. В отношении преступника, несколько раз ударившего женщину в живот и использовавшего электрошокер, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

После инцидента Памфилова отказалась от госохраны и подчеркнула, что деморализовать ее злоумышленнику не удалось, и в день выборов 8 сентября она с коллегами будет «во всеоружии».

Ранее Памфилова заявляла, что ей известно об оплачиваемой информационной кампании против ЦИК, но не стала называть имена причастных к этому людей, отметив, что знает их.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #памфилова #цик рф

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