Путин позвонил Памфиловой и выразил поддержку после нападения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в телефонном разговоре поддержал главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, которая стала жертвой нападения, и выразил надежду, что правоохранители максимально быстро задержат злоумышленника.

Напомним, нападение произошло в доме Памфиловой в подмосковной Истре в ночь на 6 сентября. В отношении преступника, несколько раз ударившего женщину в живот и использовавшего электрошокер, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

После инцидента Памфилова отказалась от госохраны и подчеркнула, что деморализовать ее злоумышленнику не удалось, и в день выборов 8 сентября она с коллегами будет «во всеоружии».

Ранее Памфилова заявляла, что ей известно об оплачиваемой информационной кампании против ЦИК, но не стала называть имена причастных к этому людей, отметив, что знает их.