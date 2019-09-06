Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов планирует обновить и существенно сократить состав регионального правительства, об этом он сообщил журналистам.

«Финансы должны использоваться по целевому назначению. У нас будет новое правительство, оно будет очень сокращено, я не позволю этой новой команде выходить за рамки закона, и если я узнаю что-то такое, то они тоже работать не будут, кто бы это ни был и как бы я им не доверял», — заявил он.