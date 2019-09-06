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23:40   6 Сентября 2019
Россия

Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики

Врио главы Ингушетии обновит и сократит правительство республики

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов планирует обновить и существенно сократить состав регионального правительства, об этом он сообщил журналистам.

«Финансы должны использоваться по целевому назначению. У нас будет новое правительство, оно будет очень сокращено, я не позволю этой новой команде выходить за рамки закона, и если я узнаю что-то такое, то они тоже работать не будут, кто бы это ни был и как бы я им не доверял», — заявил он.

Ранее Калиматов, занявший пост главы Ингушетии в конце июня после отставки Юнус-Бека Евкурова, принял отставку по собственному желанию четырех министров — главы Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, постпреда региона при главе государства Алихана Цечоева, министров образования и финансов Юсупа Костоева и Бекхана Оздоева. Также в июле он отправил в отставку первого зампреда правительства Ингушетии Багаудина Оздоева.

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Автор: Мария Милкевич
#правительство #ингушетия

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