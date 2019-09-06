Бурматов назвал первой причиной лесных пожаров бездействие региональных чиновников

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что первостепенными причинами лесных пожаров, охвативших Россию в 2019 году стали бездействие и коррупция среди чиновников на местах.

Он подчеркнул, что ежегодно на борьбу с лесными пожарами и их предотвращение выделяется все больше средств, но оказывается, что только часть регионов вовремя приобретает пожарную технику и проводит превентивные мероприятия по защите лесов.

«Только порядка 30 регионов, по-моему, своевременно все мероприятия реализовали», — отметил депутат.

Бурматов также упомянул в числе причин умышленные поджоги «черными лесорубами».