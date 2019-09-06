Китай не рассматривает СПЧ ООН как площадку для разговора о ситуации в Гонконге

Постпред КНР при штаб-квартире ООН Чэнь Сюй заявил на пресс-конференции в Женеве, что Пекин не считает открывающуюся 9 сентября 42-ю сессию СПЧ надлежащей площадкой для обсуждения происходящего в Гонконге.

Темы Гонконга нет в повестке дня сессии СПЧ, но она может быть поднята во время дискуссии делегациями. Чэнь Сюй сказал журналистам относительно такой вероятности, что это внутреннее дело Китая.

Он отметил, что события в Гонконге — это «вопрос не прав человека, а законности и порядка», и необходимо «прекращение насилия». Постпред уточнил, что Китай является сторонником «конструктивного диалога» в СПЧ, но при этом готов отреагировать на «любую нежелательную и неприемлемую риторику».

На 42-й сессии СПЧ, которая состоится 9–27 сентября в Женеве, участники рассмотрят положение в сфере прав и свобод в некоторых странах, включая Украину, Сирию, Венесуэлу, Мьянму и Бурунди.