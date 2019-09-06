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21:13   6 Сентября 2019
Весь мир

Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, которые смогли дослужиться до звания генералов за всю историю ВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает USA Today в пятницу, 6 сентября. 

Отмечается, что Баррет получила звание генерал-майора, а Лоди — бригадного генерала. Ранее в американской армии до такого звания доходили отцы и сыновья, а также мужья и жены.

Издание отмечает, что женщины не могли официально числиться в вооруженных силах США до 1901. Тогда же появился корпус медицинских сестер. На сегодняшний день 69 из 417 генералов в американских вооруженных силах — женщины.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #армия #женщины

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