Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, которые смогли дослужиться до звания генералов за всю историю ВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает USA Today в пятницу, 6 сентября.

Отмечается, что Баррет получила звание генерал-майора, а Лоди — бригадного генерала. Ранее в американской армии до такого звания доходили отцы и сыновья, а также мужья и жены.

AN ARMY FIRST: Two sisters attain general's rank, Maj. Gen. Maria Barrett & Brig. Gen. Paula Lodi pic.twitter.com/7rRPtdHK9D