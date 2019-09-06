«Лекция» для провокаторов Навального по срыву выборов в Петербурге попала в СМИ

Уже в ближайшее воскресенье, 8 сентября, в РФ состоится единый день голосования. Зарегистрированные на выборах кандидаты всеми силами пытаются привлечь внимание электората к своим политическим программам.

От них стараются не отставать и те, кто для политической борьбы использует самые «грязные» способы, пишут «Народные новости». К примеру, глава скандально известный блогер Алексей Навальный готовит своих «наблюдателей» к массовым провокациям на избирательных участках в Петербурге, надеясь сорвать в городе выборы губернатора.

Популярный в Telegram канал «Бойлерная» обнародовал весьма занимательную аудиозапись, которая была сделана одним из петербургских активистов в ходе экспресс-курса для наблюдателей. На ней неназванный координатор штаба Навального объясняет собравшимся все нюансы их работы.

В начале активистам рассказали о вполне привычных методах борьбы с нарушениями, хотя и с оппозиционной спецификой. Например, наблюдатели должны записывать на видел всю подозрительную деятельность на избирательных участках. При этом все записи, со слов говорящего, сразу же должны быть переданы в навальновский штаб, где решат, что делать с этими данными. Однако главная задача наблюдателей на выборах - выявлять нарушения и сообщать о них председателю комиссии, а не искать новые скандальные сюжеты.

Но в ходе воспроизведения записи становится ясна подлинная задача команды Навального на этих выборах. По словам координатора, активистам следует находиться не только на участках, но и осматривать окрестности на наличие «ряженых» избирателей.

«Обязательно просмотрите этот момент и зафиксируйте на камеру», — отмечает координатор.

Особое внимание он уделил времени открытия и закрытия УИК.

«Вы должны где-то за полтора часа появится у дверей УИК и посмотреть, есть ли там какие-то посторонние… Все фиксируется на камеру», — говорит он.

Вышеупомянутые наставления звучат весьма интересно в связи с тем фактом, что накануне оппозиционеры начали распространять листовки для своих сторонников, где объясняется как «правильно» нужно срывать выборы. Активисты, согласно одному из пунктов, должны приводить своих друзей и родственников к участку еще до его открытия, чтобы их могли снять на видео и выдать за подкупленных избирателей. Врет координатор и про то, что наблюдателям можно фиксировать на видео все. Фактически же фото и видеофиксация списков избирателей запрещена.

Так называемая оппозиция четко нацелена на дискредитацию избирательного процесса в стране, не жалея даже собственных сторонников, вводя их в заблуждение и намеренно подталкивая к провокациям, за которые в итоге может грозить ответственность.

Однако самых отчаянных к провокациям готовят вполне открыто. В конце записанного экспресс-курса молодого оппозиционера-наблюдателя координатор штаба предлагает активистам самим идти на провокации, если

«Если не происходит никаких нарушений на УИК, значит мы их создаем сами!»

Первый вариант фальсификации нарушения – однобокая трактовка действий избирателей. В качестве примера приводится случай, если кто-то из избирателей неаккуратно подошел к урне, куда нужно бросать бюллетени. При определенном ракурсе съемки это можно подать как подозрение на вброс.

Второй вариант является намеренной организацией конфликта с членами избиркома. Наблюдателей призывает устроить драку или, как минимум, добиться удаления себя с участка.

«Ваша основная цель, когда вы уже собрали достаточно материала, добиваться, чтобы вас удалили с участка. Как это делается, вы сами знаете, – крики, ор. И когда вас уже выводят, начинаете все это дело подснимать», – подчеркивает координатор.

Далее запись должны отправить в штаб оппозиции, где ее преподносят как незаконное удаление наблюдателя с выборов, естественно, с нужным монтажом. Полученная «Бойлерной» запись лишний раз свидетельствует о том, что команда Навального собирается действовать на предстоящих выборах открыто и жестко для их срыва.