Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству выделить Амурской области денежные средства на ремонт пострадавших от подтоплений домов, а также для оказания помощи местным жителям, оставшимся без жилья. Об этом сообщил в пятницу, 6 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин после совещания на космодроме «Восточный» провел встречу с главой Амурской области Василием Орловым, обсудив последствия паводка, который подтопил населенные пункты в 21 муниципальном образовании области.