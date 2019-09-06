Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

 Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку

Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев
Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

 Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару

Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару
Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

 Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку

Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев
Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

Две сестры стали генералами впервые в истории армии США

 Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару

Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару
20:33   6 Сентября 2019
Россия

Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

Путин поручил выделить Амурской области деньги на ремонт пострадавших от паводка домов

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству выделить Амурской области денежные средства на ремонт пострадавших от подтоплений домов, а также для оказания помощи местным жителям, оставшимся без жилья. Об этом сообщил в пятницу, 6 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин после совещания на космодроме «Восточный» провел встречу с главой Амурской области Василием Орловым, обсудив последствия паводка, который подтопил населенные пункты в 21 муниципальном образовании области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#помощь #путин #амурская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...