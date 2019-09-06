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 Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару

Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару
20:28   6 Сентября 2019
Весь мир

Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару

Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес назвал жену президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит «действительно страшной». Об этом сообщает Sputnik International в пятницу, 6 сентября.

Ранее оскорбительные комментарии в адрес первой леди Франции позволил себе бразильский лидер Жаир Болсонару. Выступая на экономическом форуме в городе Форталеза министр назвал леди Макрон «действительно страшной».

«Президент не солгал, она действительно страшная, это чистая правда», – заявил Гедес.

Министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь неудачные ракурсы. Позже он извинился и назвал сказанное «шуткой». Гедес отметил, что не хотел переходить на личности.

Это не первый случай, когда политики Бразилии позволяют себе оскорбления супруги французского лидера. Ранее один из подписчиков Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий о внешности Бриджит Макрон. Пользователь разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — было написано под фото. На что от имени президента последовал комментарий: «Не унижай парня, лол».

В ответ Макрон пожелал жителям Бразилии такого президента, который будет вести себя на высоте своих обязанностей.

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Автор: Арсений Аскольский
#франция #бразилия #макрон

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