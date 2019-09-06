Министр экономики Бразилии оскорбил жену Макрона вслед за Болсонару

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес назвал жену президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит «действительно страшной». Об этом сообщает Sputnik International в пятницу, 6 сентября.

Ранее оскорбительные комментарии в адрес первой леди Франции позволил себе бразильский лидер Жаир Болсонару. Выступая на экономическом форуме в городе Форталеза министр назвал леди Макрон «действительно страшной».

«Президент не солгал, она действительно страшная, это чистая правда», – заявил Гедес.

Министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь неудачные ракурсы. Позже он извинился и назвал сказанное «шуткой». Гедес отметил, что не хотел переходить на личности.

Это не первый случай, когда политики Бразилии позволяют себе оскорбления супруги французского лидера. Ранее один из подписчиков Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий о внешности Бриджит Макрон. Пользователь разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — было написано под фото. На что от имени президента последовал комментарий: «Не унижай парня, лол».

В ответ Макрон пожелал жителям Бразилии такого президента, который будет вести себя на высоте своих обязанностей.