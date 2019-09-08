Как проходили выборы губернатора Петербурга

Предстоящие выборы губернатора станут для Петербурга пятыми. В новейшую историю города на Неве должность вернулась в 1996 году, оставив в начале XX века генеральскую приставку, которой было принято титуловать представителей Британской короны в заморских колониях.

На закате тысячелетия Владимиру Яковлеву с трудом удалось обойти политического тяжеловеса Анатолия Собчака на выборах, первый тур которых стартовал 19 мая 1996 года. Тогда никому из трех кандидатов, включая Юрия Болдырева, представлявшего национально-патриотические силы, не удалось преодолеть 50-процентный барьер.

Во втором туре 2 июня политическую судьбу города определили всего 1,7% голосов избирателей. Яковлев переиграл Собчака с незначительным отрывом. Вероятно, чашу весов склонило поведение кандидатов на дебатах. За просмотром телевизионного выпуска петербуржцы гадали, были ли в действительности у Яковлева дача, иномарка и магазины, о которых шла речь в предвыборном ролике действующего мэра.

Петербург встречал Миллениум с очередными губернаторскими выборами. Для Яковлева соперничество с нынешним главой ФАС Игорем Артемьевым и не желающим сдаваться Болдыревым оказалось признанием заслуг перед горожанами. Действующего губернатора поддержали 72% петербуржцев, вероятно, оценив Ушаковскую развязку, набережную Смольного и заморские деньги, которые потекли в облагороженный город.

После отставки Яковлева в 2003 году в городе прошли внеочередные выборы, на которых во втором туре уверенно победила экс-главу Фрунзенского района Анну Маркову ныне действующий спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Эпоху Валентины Ивановны, при которой заложили Западный скоростной диаметр, заработали автозаводы Hyundai, Toyota, Nissan, обновленный аэропорт Пулково, возродился праздник «Алые Паруса», многие петербуржцы вспоминают с ностальгией.

В 2014 году Матвиенко уехала на повышение в Москву. На досрочных выборах, в отсутствии представителя эсеров Оксаны Дмитриевой, которая не смогла пройти муниципальный фильтр, победа досталась Георгию Полтавченко. При нем цирк дю Солей сменили Крестные ходы по Невскому проспекту, появился мост Кадырова, достроилась «Зенит-Арена», а также разгорелись споры вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

По сравнению со своей предшественницей Полтавченко редко появлялся на публике и запомнился упреком в адрес петербуржцев, зачем-то назвав их жлобами. В октябре 2018 года Полтавченко ушел строить корабли, а исполнять обязанности градоначальника взялся полпред президента в СЗФО Александр Беглов.

Выборы губернатора Петербурга-2019 проходят в единый день голосования 8 сентября. В бюллетенях петербуржцы увидят фамилии трех кандидатов - Михаила Амосова (Гражданская инициатива), Александра Беглова (самовыдвижение) и Надежды Тихоновой (Справедливая Россия). Также жителям Петербурга предстоить выбрать муниципальных депутатов. Чем они занимаются и почему выбирать нужно сразу пять кандидатов в материале "Пять наивных вопросов про муниципальные выборы в Петербурге".