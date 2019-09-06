Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку

Россия и Белоруссия работают над интеграционной дорожной картой, где будет уделено внимание вопросу создания единого рынка газа. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью каналу «Россия-24».

Он отметил, что тема газа является наболевшей, однако совершенно ясно, что сторонам нужно выйти на единый рынок. В дорожной карте все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, упомянут и рассмотрят. Министр подчеркнул, что программа интеграции двух стран в рамках Союзного государства даст положительный эффект для экономики РФ и Белоруссии на ближайшие пять лет.