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Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку
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19:59   6 Сентября 2019
Россия

Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку

Москва и Минск разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку

Россия и Белоруссия работают над интеграционной дорожной картой, где будет уделено внимание вопросу создания единого рынка газа. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью каналу «Россия-24».

Он отметил, что тема газа является наболевшей, однако совершенно ясно, что сторонам нужно выйти на единый рынок. В дорожной карте все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, упомянут и рассмотрят. Министр подчеркнул, что программа интеграции двух стран в рамках Союзного государства даст положительный эффект для экономики РФ и Белоруссии на ближайшие пять лет.

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Автор: Алла Ларионова
#союзное государство #орешкин

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