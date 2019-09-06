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20:04   6 Сентября 2019
Весь мир

Помпео заявил о публикации плана по ближневосточому урегулированию в ближайшее время

Помпео заявил о публикации плана по ближневосточому урегулированию в ближайшее время

Администрация президента США Дональда Трампа может обнародовать мирный план по Ближнему Востоку в скором времени. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в пятницу, 6 сентября. 

По словам дипломата, план может могут опубликовать «в ближайшие недели». Накануне Трамп объявил об отставке своего специального представителя по международным переговорам Джейсона Гринблатт. При этом американский лидер не уточнил, обнародуют ли мирный план, который тот готовил.

На инициативу Трампа крайне негативно отреагировали палестинцы. Они практически заморозили официальные контакты с США после некоторых шагов Трампа навстречу Израилю. Ранее хозяин Белого дома признал Иерусалим столицей Израиля, хотя на его восточную часть как на столицу претендует Палестина. Кроме того, американский лидер аеренес в Иерусалим американское посольство.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #палестина #израиль #помпео

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