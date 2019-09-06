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19:47   6 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил внештатных советников Михаила Федорова, Владимира Бородянского и Андрея Загороднюка. Они вошли в новый состав правительства страны. 

Напомним, Рада утвердила состав кабинета министров 29 августа. Пост вице-премьера по вопросам цифровой трансформации занял депутат от «Слуги народа» Михаил Фёдоров, Бородянский стал руководить министерством молодежи, культуры и спорта, Загороднюк возглавил министерство обороны.

На сайте правительства Украины говорится, что Зеленский тремя указами освободил Федорова, Бородянского и Загороднюка от обязанностей советника президента.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

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