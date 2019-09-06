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19:39   6 Сентября 2019
Россия

Москва отметила личный вклад Мугабе в становление и укрепление отношений РФ и Зимбабве

Москва отметила личный вклад Мугабе в становление и укрепление отношений РФ и Зимбабве

Министерство иностранных дел РФ отметило большой личный вклад умершего в пятницу, 6 сентября, экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе в становление и укрепление российско-зимбабвийских отношений. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что Мугабе активно участвовал в борьбе своего народа за независимость, а также развитии институтов государственности в своей стране. 

Мугабе занимал президентский пост в Зимбабве с 1987 по 2017 год. Политик посещал РФ с визитами три раза: в 1985, 1987 и 2015 годах.

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Автор: Алла Ларионова
#мид рф #зимбабве #мугамбе

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