Москва отметила личный вклад Мугабе в становление и укрепление отношений РФ и Зимбабве

Министерство иностранных дел РФ отметило большой личный вклад умершего в пятницу, 6 сентября, экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе в становление и укрепление российско-зимбабвийских отношений. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что Мугабе активно участвовал в борьбе своего народа за независимость, а также развитии институтов государственности в своей стране.

Мугабе занимал президентский пост в Зимбабве с 1987 по 2017 год. Политик посещал РФ с визитами три раза: в 1985, 1987 и 2015 годах.