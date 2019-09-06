США намерены продолжать переговоры с Северной Кореей

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил о том, что по-прежнему намерен продолжать переговоры с северокорейской стороной. Об этом госсекретарь заявил в ходе интервью радиостанции КСМО.

Он подчеркнул свою приверженность переговорному процессу для обсуждения возможных результатов, которые будут полезны как для Вашингтона, так и для всего мира в плане снижения уровня ядерной угрозы, исходящей с Корейского полуострова.

«А также обеспечения безопасности, мира и процветания для Северной Кореи. Мы всегда знали, что это займет время. Мы всегда знали, что будут препятствия», — заметил Помпео.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, Пхеньян также привержен продолжению переговоров. Америка же, по его словам, делает все, чтобы это поощрять.