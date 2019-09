Эксперт назвал культовой личностью скончавшегося в 95 лет Мугабе

Историк и африканист Сергей Карамаев в комментарии ФАН сообщил, что смерть первого зимбабвийского лидера Роберта Мугабе, который правил 37 лет, никак не скажется на жизни страны. По его словам, экс-президенту отдадут последние почести, а преемник, который занимает пост главы государства с 2017 года, Эммерсон Мнангагва продолжит прежний курс на независимость и развитие Зимбабве.

Смерть Мугабе курс Зимбабве, естественно, не изменит, продолжил африканист, но эпоха, действительно, умерла. Экс-президент последние два года жил частной жизнью и практически не вмешивался в политику, хотя в 2018 году в ходе выборов поддержал оппозицию, отметил Сергей Карамаев.

Much has been said about the former Zimbabwe President Robert Mugabe, but here's what he had to say for himself on colonialism, the former UK Prime Minister Tony Blair, and black land ownership. pic.twitter.com/7Peifdanc7