Эксперт назвал культовой личностью скончавшегося в 95 лет Мугабе

Историк и африканист Сергей Карамаев в комментарии ФАН сообщил, что смерть первого зимбабвийского лидера Роберта Мугабе, который правил 37 лет, никак не скажется на жизни страны. По его словам, экс-президенту отдадут последние почести, а преемник, который занимает пост главы государства с 2017 года, Эммерсон Мнангагва продолжит прежний курс на независимость и развитие Зимбабве.

«Официально объявят траур, если еще не объявили. Как ни крути — личность-то выдающаяся! Первый президент, великий президент, хотя, конечно, очень сложный — и хорошее, и плохое было», — добавил эксперт.

Смерть Мугабе курс Зимбабве, естественно, не изменит, продолжил африканист, но эпоха, действительно, умерла. Экс-президент последние два года жил частной жизнью и практически не вмешивался в политику, хотя в 2018 году в ходе выборов поддержал оппозицию, отметил Сергей Карамаев.