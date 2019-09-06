Брод опроверг фейк «оппозиции» о принуждении медработников Петербурга к выборам

Информация о том, что работников медицинских учреждений в Петербурге якобы принуждали голосовать за определенного кандидата на пост губернатора, не нашла никакого подтверждения, заявил журналистам сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ при президенте России Александр Брод.

При изучении ситуации выяснилось, что собрания трудовых коллективов действительно прошли в ряде медучреждений, но на них главные врачи просто просили своих сотрудников придти на выборы 8 сентября.

«Никакого принуждения или иных попыток повлиять на волеизъявление граждан, идущих вразрез с законом, зафиксировано не было», — добавил Брод.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября. За пост градоначальника поборются три кандидата: кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и самовыдвиженец Александр Беглов.