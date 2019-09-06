Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

Украинский президент Владимир Зеленский помиловал лиц, которых Киев должен освободить в обмен на такие же действия Москвы. Об этом заявил адвокат из Украины Валентин Рыбин своем Facebook в пятницу, 6 сентября.

По его словам, в пункте сбора лиц, участвующих в обмене, есть почти все по заявленному списку.

«Украина, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах, — подчеркнул адвокат.

Он также заявил, что СБУ поставила процесс обмена заключенными под угрозу срыва. По информации Рыбина, один россиянин, которого должны освободить, остается в одном из украинских СИЗО. Его фамилию и обстоятельство Рыбин не уточнил.

Адвокат призвал соблюдать ранее достигнутые договоренности. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, вопрос об одновременном освобождении решат в ближайшее время.