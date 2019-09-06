Пустые бланки направлений наблюдателей на УИКи от КПРФ нашли в офисе ФБК

Документы якобы подписал лично первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин. Telegram-канал «Кремлевская прачка» разместил пост с предполагаемой копией незаполненного бланка направления наблюдателя от КПРФ на избирательный участок №190, который якобы нашли при обыске в офисе ФБК.

В четверг, 5 сентября, штаб Алексея Навального и офис ФБК обыскали, а ранее в отношении организации возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

Избирательный участок №190 — школа № 152, расположенная в районе Аэропорт, который относится к восьмому избирательному округу, где от КПРФ баллотируется Вадим Кумин. Проект Навального «Умное голосование» на выборах в МГД поддержал 35 кандидатов от КРПФ, а всего выборы пройдут в 45 столичных округах.

Однако именно на восьмом округе «Умное голосование» порекомендовало москвичам кандидата от «Яблока» Дарью Беседину, поэтому неизвестно, зачем в таком случае представителям Навального понадобились направления от КПРФ по данному округу.