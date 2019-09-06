Экс-главе грузинского «Рустави 2» предъявили новые обвинения

Генпрокуратура Грузии предъявила бывшему гендиректору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамии новые обвинения. По данным ведомства, Гварамия и экс-финансовый директор Каха Дамения обвиняются в растрате имущества телеканала.

Об этом заявил на брифинге в пятницу, 5 сентября, представитель прокуратуры. Гварамия и Дамения должны явиться в ведомство для официального предъявления обвинений.

Сам экс-глава написал в Facebook, что его телеканал «все равно выйдет в эфир», несмотря на старания прокуратуры. Ранее Гаврамию обвиняли в умышленном причинении ущерба «Рустави 2» на сумму более двух миллионов долларов.

Гварамия лишился поста гендиректора 18 июля, сразу после смены владельцев телеканала. В августе он заявил, что основал свой канал «Мтавари архи» и позвал туда журналистов «Рустави 2». Телекомпания должна заработать 9 сентября.