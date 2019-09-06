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 Координаторы незаконных митингов в Москве платили по пять тысяч рублей приезжим за участие

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Зеленский уволил троих советников

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18:27   6 Сентября 2019
Весь мир

Сенатор США считает, что Трампа переизберут президентом

Сенатор США считает, что Трампа переизберут президентом

Сенатор США, республиканец Майкл Ли заявил, что Дональда Трампа вновь переизберут президентом. Об этом он заявил журналистам после встречи с Константином Косачевым в Москве.

По словам Майкла Ли, который представляет в Сенате США штат Юта, Трампа должны переизбрать, так как он хорошо выполняет свою работу. 

В пятницу, 6 сентября, Майкл Ли встретился в российской столице с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Комментируя встречу с представителем Совфеда, Ли заявил, что общение было позитивным, обсуждение касалось вопроса контроля вооружений. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #трамп

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