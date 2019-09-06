Сенатор США считает, что Трампа переизберут президентом

Сенатор США, республиканец Майкл Ли заявил, что Дональда Трампа вновь переизберут президентом. Об этом он заявил журналистам после встречи с Константином Косачевым в Москве.

По словам Майкла Ли, который представляет в Сенате США штат Юта, Трампа должны переизбрать, так как он хорошо выполняет свою работу.

В пятницу, 6 сентября, Майкл Ли встретился в российской столице с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Комментируя встречу с представителем Совфеда, Ли заявил, что общение было позитивным, обсуждение касалось вопроса контроля вооружений.