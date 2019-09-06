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 Координаторы незаконных митингов в Москве платили по пять тысяч рублей приезжим за участие

Координаторы незаконных митингов в Москве платили по пять тысяч рублей приезжим за участие
Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников

 Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых договариваются Москва и Киев

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18:23   6 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Армянский и российский бизнес свяжутся через ассоциацию

Армянский и российский бизнес свяжутся через ассоциацию

Основатель и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян в пятницу, 6 сентября, сообщил, что армянские предприниматели учредили ассоциацию с целью развить и укрепить связи с российским бизнесом. По его словам, Москва — один из главных стратегических партнеров Еревана​​​, поэтому сотрудничество стран в сфере малого и среднего бизнеса чрезвычайно важно для развития российско-армянских отношений, передает РИА Новости.

«Ассоциация укрепит торгово-экономические взаимосвязи между предпринимателями обеих стран», — добавил Самвел Карапетян.

Армянский и российский бизнес объединят усилия, чтобы не только упрочить торговые взаимоотношения, но и сделать очередной шаг к более тесному сотрудничеству, а группа компаний «Ташир» давно содействует взаимовыгодному диалогу между Москвой и Ереваном.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #армения #бизнес #сотрудничество

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