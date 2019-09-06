Армянский и российский бизнес свяжутся через ассоциацию

Основатель и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян в пятницу, 6 сентября, сообщил, что армянские предприниматели учредили ассоциацию с целью развить и укрепить связи с российским бизнесом. По его словам, Москва — один из главных стратегических партнеров Еревана​​​, поэтому сотрудничество стран в сфере малого и среднего бизнеса чрезвычайно важно для развития российско-армянских отношений, передает РИА Новости.

«Ассоциация укрепит торгово-экономические взаимосвязи между предпринимателями обеих стран», — добавил Самвел Карапетян.

Армянский и российский бизнес объединят усилия, чтобы не только упрочить торговые взаимоотношения, но и сделать очередной шаг к более тесному сотрудничеству, а группа компаний «Ташир» давно содействует взаимовыгодному диалогу между Москвой и Ереваном.