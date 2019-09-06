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18:08   6 Сентября 2019
Весь мир

РФ получила основную лицензию на строительство второго блока АЭС «Аккую»

РФ получила основную лицензию на строительство второго блока АЭС «Аккую»

Представитель «Росатом» в пятницу, 6 сентября, сообщил, что российская госкорпорация получила от турецкого атомного регулятора основную лицензию на строительство второго энергоблока атомной электростанции «Аккую». 

«Основную лицензию на строительство второго энергоблока получили», — сказали в «Росатом».

В конце 2018 года Турецкое агентство по атомной энергии выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство второго блока АЭС «Аккую». Предварительный документ позволял начать строительство энергоблока, но без реакторной установки.

Первый энергоблок строят с апреля 2018 года. Проект АЭС «Аккую». включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Стоимость проекта превышает 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока атомной электростанции запланировали на 2023 год, а потом по блоку ежегодно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #аэс #общество #росатом

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