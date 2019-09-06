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17:58   6 Сентября 2019
Россия

Некоторые улицы Москвы перекроют в День города

Некоторые улицы Москвы перекроют в День города

Ряд улиц Москвы перекроют в День города, об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Столица отметит День города в субботу, 7 сентября.

В этот день с 12 до 17 часов для автомобилистов перекроют участок Волхонки от Соймоновского до Всехсвятского проезда. В это же время автомобилисты не смогут проехать по Цветному бульвару от Трубной площади до улицы Садовой-Сухаревской. С семи часов утра до вечера перекроют и разворот перед Садовым кольцом с четной на нечетную сторону Цветного бульвара.

Кроме того, с 8 утра до 23:00 часов воскресенья, 8 сентября, закроют Петровку от Театрального проезда до Петровских ворот. 

Центр организации дорожного движения сообщает, что в течение дня могут произойти дополнительные ограничения, поэтому автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными на дорогах столицы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #общество #день города в москве

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