Памфилова не попросит госохрану после нападения

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не будет просить предоставить ей госохрану после ночного нападения на нее в собственном доме, поскольку считает это бессмысленным.

«Я не вижу смысла, у меня никогда не было (охраны -прим. ред.), — цитирует РИА Новости Памфилову.

Напомним, неизвестный напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Заведено уголовное дело по статье о разбое. По данным пресс-службы, глава ЦИК получила травму в районе живота и повредила палец.

При этом она подчеркнула, что в день выборов 8 сентября будет «во всеоружии» — деморализовать ее и других членов ЦИК не получится.

Ранее Памфилова отмечала, что против ЦИК ведется информационная кампания, причем ее участникам это оплачивают. Председатель ЦИК не стала называть имена тех, кто может быть к этому причастен, хотя она знает этих людей