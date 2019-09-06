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18:03   6 Сентября 2019
Россия

Памфилова не попросит госохрану после нападения

Памфилова не попросит госохрану после нападения

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не будет просить предоставить ей госохрану после ночного нападения на нее в собственном доме, поскольку считает это бессмысленным. 

«Я не вижу смысла, у меня никогда не было (охраны -прим. ред.),  — цитирует РИА Новости Памфилову.

Напомним, неизвестный напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Заведено уголовное дело по статье о разбое. По данным пресс-службы, глава ЦИК получила травму в районе живота и повредила палец.

При этом она подчеркнула, что в день выборов 8 сентября будет «во всеоружии» — деморализовать ее и других членов ЦИК не получится.

Ранее Памфилова отмечала, что против ЦИК ведется информационная кампания, причем ее участникам это оплачивают. Председатель ЦИК не стала называть имена тех, кто может быть к этому причастен, хотя она знает этих людей

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Автор: Арсений Аскольский
#охрана #цик #памфилова

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