Переводчица рассказала, как Чернышевский и Гете помогли Си Цзиньпину возглавить Китай

Специалист по китайскому языку Татьяна Семенова на круглом столе в МИА «Россия Сегодня» по случаю 70-летия российско-китайских дипломатических отношений рассказала об любимых книгах руководителя КНР Си Цзиньпина. По словам переводчицы, черпал вдохновение генсек ЦК компартии в образе революционера Рахметова из романа Николая Чернышевского «Что делать?».

«Только борьба может изменить судьбу человека. Рахметов смог пройти все испытания жизни. Роман «Что делать?» потряс Си Цзиньпина. Он говорит, что они выбрасывали матрасы и спали на досках. Шел снег, мы растирались снегом, делали все, что было в этой книге», — привела переводчица эпизод из биографии руководителя КНР.

Помимо готового к самопожертвованию ради блага других героя русского писателя, которого Чернышевский воплотил во время заключения, китайского руководителя впечатлила история доктора Фауста, чья душа оказалась предметом спора высших сил.

«Си Цзиньпина потряс Фауст. Он много раз вспоминал историю о Фаусте, как он [Цзиньпин] шел тридцать ли (около 45 километров – прим. Ред.), чтобы получить эту книгу», — сказала Семенова.

Помимо литературных предпочтений Си Цзиньпина, на круглом столе с участием китайских экспертов были обсуждены различные направления развития сотрудничества России и Китая, включая инициативу "Один пояс, один путь", политику реформ и открытости КНР, стратегическое и дипломатическое партнерство, культурные связи.