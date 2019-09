Более 70 сотрудников потеряла ООН в 2019 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу, 6 сентября, сообщил, что организация потеряла 72 сотрудника в 2019 году. По его словам, сегодня чествовали гражданский, полицейский и военный персонал организации, который пал при исполнении долга​​​.

Генеральный секретарь ООН призвал коллег почтить память погибших и подчеркнул, что организация гордится работой каждого. Неважно, в поле или в штаб-квартире, но представители ООН спасают жизни.

Aid workers, peacekeepers and communities are doing heroic work to contain the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. But a severe lack of funding could mean not only losing ground but losing the battle. We cannot let this happen. pic.twitter.com/srb8m3373H