В Крыму заявили о готовности стать площадкой для проведения летней Олимпиады

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что Крым может стать одной из площадок для проведения летней Олимпиады в случае, если ее проведут РФ и Белоруссия. Его слова 6 сентября передает РИА Новости.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна имеет все возможности для проведения летней Олимпиады. Он предложил, чтобы Белоруссия объединилась с Украиной или Россией для проведения мероприятия.

По словам Черняка, полуостров мог бы стать такой площадкой. Он напомнил, что в Крыму есть вся необходимая инфраструктура, в том числе аэропорт, гостиницы, порты и Крымский мост.

«Осталось только определиться с видом спорта. К примеру, в Крыму уже строится современный Дворец водных видов спорта. Существенно преображается спортивная инфраструктура в целом», — сказал Черняк.

Он считает, если бы в Крыму прошла Олимпиада, спортивные возможности полуострова могли бы открыться по-новому для всего мира. Это также позволило бы привлечь больше иностранных туристов регион.