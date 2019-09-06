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18:22   6 Сентября 2019
Россия

В Крыму заявили о готовности стать площадкой для проведения летней Олимпиады

В Крыму заявили о готовности стать площадкой для проведения летней Олимпиады

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что Крым может стать одной из площадок для проведения летней Олимпиады в случае, если ее проведут РФ и Белоруссия. Его слова 6 сентября передает РИА Новости. 

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна имеет все возможности для проведения летней Олимпиады. Он предложил, чтобы Белоруссия объединилась с Украиной или Россией для проведения мероприятия. 

По словам Черняка, полуостров мог бы стать такой площадкой. Он напомнил, что в Крыму есть вся необходимая инфраструктура, в том числе аэропорт, гостиницы, порты и Крымский мост. 

«Осталось только определиться с видом спорта. К примеру, в Крыму уже строится современный Дворец водных видов спорта. Существенно преображается спортивная инфраструктура в целом», — сказал Черняк.

Он считает, если бы в Крыму прошла Олимпиада, спортивные возможности полуострова могли бы открыться по-новому для всего мира. Это также позволило бы привлечь больше иностранных туристов регион.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество

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