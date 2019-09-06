Роскомнадзор выступил с предупреждением для иностранных соцсетей об агитации в «день тишины» в ходе выборов в России.

Ведомство сообщает, что в противном случае Россия расценит действия Google и Facebook как вмешательство в суверенные дела России. Также Роскомнадзор заявил, что от России последует адекватная реакция эти на враждебные воздействия.

Ранее ведомство выпустило памятку о запрете предвыборной агитации в «день тишины».