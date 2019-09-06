РКН предупредил Google и Facebook о запрете на политическую рекламу 7-8 сентября в РФ
Роскомнадзор выступил с предупреждением для иностранных соцсетей об агитации в «день тишины» в ходе выборов в России.
Ведомство сообщает, что в противном случае Россия расценит действия Google и Facebook как вмешательство в суверенные дела России. Также Роскомнадзор заявил, что от России последует адекватная реакция эти на враждебные воздействия.
❗️В связи с "Днем тишины" в России @GoogleRussia @YouTube @Facebook @Instagram необходимо принять меры по недопущению распространения 7-8 сентября политической рекламы на интернет-площадках. #Выборы2019— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 6, 2019
Ранее ведомство выпустило памятку о запрете предвыборной агитации в «день тишины».