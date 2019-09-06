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17:31   6 Сентября 2019
Россия

РКН предупредил Google и Facebook о запрете на политическую рекламу 7-8 сентября в РФ

РКН предупредил Google и Facebook о запрете на политическую рекламу 7-8 сентября в РФ

Роскомнадзор выступил с предупреждением для иностранных соцсетей об агитации в «день тишины» в ходе выборов в России.

Ведомство сообщает, что в противном случае Россия расценит действия Google и Facebook как вмешательство в суверенные дела России. Также Роскомнадзор заявил, что от России последует адекватная реакция эти на враждебные воздействия. 

Ранее ведомство выпустило памятку о запрете предвыборной агитации в «день тишины». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#выборы #роскомнадзор #день тишины

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