Детсад в Казани показательно открыли для чиновников с участием подставных детей

Жители микрорайона «Светлый», который расположен в селе Куюки Пестречинского района Татарстана, давно ждали открытие детского сада «Золотая рыбка». Мамы узнали, что детсад откроют в понедельник, 2 сентября, поэтому пришли туда с малышами, но их не пустили.

По словам чиновников, мероприятие — торжественное завершение строительства, а до официального нужно подождать еще пару месяцев. Однако во время ненастоящего открытия в детсаду были настоящие дети, которые встретили чиновников, мастерили поделки за столами, мыли руки.

Руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин попытался объяснить мамам, что стройка закончилась, но начался процесс оформления документов. По его словам, понадобится минимум два месяца до официального открытия, если все структуры быстро согласуют документы. Мамам с детьми не дали поучаствовать в торжестве, потому что организаторы мероприятия беспокоились о безопасности.

Хабибуллин также сказал, что для застройщика детский сад — дополнительная реклама, чтобы привлечь покупателей. Однако детский сад «Золотая рыбка» построили не конкретно для ЖК «Светлый», а для всего поселка Куюки, поэтому малышей примут в порядке очередности, передает «Вечерняя Казань».