Джонсон обвинил оппозиционные партии в желании «запереть» страну в Евросоюзе

Премьер Великобритании Борис Джонсон обвинил Лейбористскую и Шотландскую национальную партии в намерении «запереть» страну в ЕС. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о договоренности британских оппозиционных партий, которые запланировали во второй раз отказать премьеру в проведении 15 октября досрочных всеобщих выборов. Джонсон начал выступать с такой инициативой после принятия законопроекта, который обязывает политика просить переноса Brexit, если отсутствует соглашение с ЕС. По мнению Джонсона, Великобритания в любом случае должна покинуть ЕС 31 октября.

Джонсон подчеркнул, что на данный момент оппозиционные партии пытаются «запереть» Великобританию в ЕС, хотя пришло покинуть его.

«Я хочу уже, наконец, сделать это, и, думаю, народ этой страны тоже хочет этого, и я считаю, что можно быть гораздо более позитивно настроенными насчет этого», — заявил премьер.

Политик также выразил уверенность, что сможет добиться нового договора от Евросоюза.