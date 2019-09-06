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17:27   6 Сентября 2019
Весь мир

Джонсон обвинил оппозиционные партии в желании «запереть» страну в Евросоюзе

Джонсон обвинил оппозиционные партии в желании «запереть» страну в Евросоюзе

Премьер Великобритании Борис Джонсон обвинил Лейбористскую и Шотландскую национальную партии в намерении «запереть» страну в ЕС. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости. 

Ранее стало известно о договоренности британских оппозиционных партий, которые запланировали во второй раз отказать премьеру в проведении 15 октября досрочных всеобщих выборов. Джонсон начал выступать с такой инициативой после принятия законопроекта, который обязывает политика просить переноса Brexit, если отсутствует соглашение с ЕС. По мнению Джонсона, Великобритания в любом случае должна покинуть ЕС 31 октября.

Джонсон подчеркнул, что на данный момент оппозиционные партии пытаются «запереть» Великобританию в ЕС, хотя пришло покинуть его. 

«Я хочу уже, наконец, сделать это, и, думаю, народ этой страны тоже хочет этого, и я считаю, что можно быть гораздо более позитивно настроенными насчет этого», — заявил премьер.

Политик также выразил уверенность, что сможет добиться нового договора от Евросоюза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #политика #джонсон #общество #весь мир

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